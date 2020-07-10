В Самарской области от коронавируса уже скончался 61 человек

В Самарской области скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умер 61 человек, в том числе женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и мужчина 79 лет с такими же сопутствующими болезнями.
За минувшие сутки в области подтверждены 77 новых случаев заражения коронавирусом. Из них, у 34 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 18 человек заразились от ранее заболевших, у 25 человек вирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов коронавируса нового типа.
Ранее сообщалось: в Румынии число случаев заражения коронавирусом выросло до 31,4 тысячи.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.