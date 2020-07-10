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В Самарской области от коронавируса уже скончался 61 человек

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Самарской области от коронавируса уже скончался 61 человек
Вирус. Фото: pixabay.com

В Самарской области скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе умер 61 человек, в том числе женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и мужчина 79 лет с такими же сопутствующими болезнями.

За минувшие сутки в области подтверждены 77 новых случаев заражения коронавирусом.  Из них, у 34 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 18 человек заразились от ранее заболевших, у 25 человек вирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов коронавируса нового типа.

Ранее сообщалось: в Румынии число случаев заражения коронавирусом выросло до 31,4 тысячи.

ЕЧ
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