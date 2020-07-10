На Урале МЧС наградит восьмиклассника, который спас ребенка, тонувшего в водоеме

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10 июля 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Озеро. Фото: pixabay.com

На Урале планируют наградить ученика восьмого класса из Свердловской области за спасение из воды тонущего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Известно, что инцидент произошел 4 июля на реке Каква в городе Серов. Восьмиклассник отдыхал с компанией друзей, и когда уже собирался уходить с берега домой, увидел тонущего мальчика. Проплыв примерно пять метров, он за руку вытащил ребенка на островок, расположенный посередине русла реки, затем с помощью плавательного круга перевел пострадавшего на берег к бабушке.

Сейчас Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении юного героя к награде МЧС России.

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