В результате ДТП под Самарой скончались четыре человека
10 июля 2020, 12:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Самарской области произошла дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Известно, что случилось опрокидывание в кювет с последующим возгоранием легкового автомобиля на 21-м км автодороги Новый Буян – Молгачи. В результате ДТП погибли четыре человека, пострадал один. Он сейчас госпитализирован. Детей среди жертв инцидента нет.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка, причины ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось: на Ямале осудили местного жителя, до смерти избившего свою сестру.
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