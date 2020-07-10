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В результате ДТП под Самарой скончались четыре человека

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В результате ДТП под Самарой скончались четыре человека
Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Самарской области произошла дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Известно, что случилось опрокидывание в кювет с последующим возгоранием легкового автомобиля на 21-м км автодороги Новый Буян – Молгачи. В результате ДТП погибли четыре человека, пострадал один. Он сейчас госпитализирован. Детей среди жертв инцидента нет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка, причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось: на Ямале осудили местного жителя, до смерти избившего свою сестру.   

ЕЧ
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