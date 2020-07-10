На Ямале осудили местного жителя, до смерти избившего свою сестру

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10 июля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Наручники. Фото: pixabay.com

В Ямало-Ненецком автономном округе осудили мужчину, который до смерти избил сестру. О произошедшем рассказали в региональном следственном управление СК РФ.

Известно, что инцидент случился осенью 2019 года в селе Горки Шурышкарского района. Местный житель пригласил в гости сестру, чтобы выпить с ней спиртное.

В ходе застолья злоумышленник обвинил родственницу в краже тысячерублевой купюры. Между ними произошла ссора, и хозяин квартиры жестоко избил женщину. Потерпевшая самостоятельно покинула его жилище, но спустя непродолжительное время умерла от полученных телесных повреждений.

Сейчас мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось: в Москве неизвестные избили женщину и отобрали у нее сумку с деньгами.