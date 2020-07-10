В Москве неизвестные избили женщину и отобрали у нее сумку с деньгами

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10 июля 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сумка. Фото: pixabay.com

На юго-востоке столицы двое злоумышленников напали на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Известно: инцидент произошел около подъезда №4 дома 74 на улице Перерва. Неизвестные брызнули пострадавшей в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью, нанесли побои, похитили сумку, в которой находились деньги в сумме $20 тыс., 800 тыс. рублей, ноутбук, два сотовых телефона, а затем скрылись.

Жительница с травмой головы обращалась в медицинское учреждение, после оказания помощи была отпущена. Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовно дело о разбое, ведется разбирательство.

Ранее сообщалось: юрисконсульт Ирина Михеева объяснила, куда обратиться для получения своего вклада, если у банка отозвали лицензию.