В Москве неизвестные избили женщину и отобрали у нее сумку с деньгами
10 июля 2020, 10:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На юго-востоке столицы двое злоумышленников напали на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Известно: инцидент произошел около подъезда №4 дома 74 на улице Перерва. Неизвестные брызнули пострадавшей в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью, нанесли побои, похитили сумку, в которой находились деньги в сумме $20 тыс., 800 тыс. рублей, ноутбук, два сотовых телефона, а затем скрылись.
Жительница с травмой головы обращалась в медицинское учреждение, после оказания помощи была отпущена. Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовно дело о разбое, ведется разбирательство.
Ранее сообщалось: юрисконсульт Ирина Михеева объяснила, куда обратиться для получения своего вклада, если у банка отозвали лицензию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.