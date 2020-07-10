Сенатор объяснил, почему перенос празднования Дня России – не самая удачная идея
10 июля 2020, 13:46[ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал идею члена Общественной палаты Ирины Волынец перенести День России с 12 июня на 1 июля – день, когда было завершено голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.
«Было большое голосование по поправкам. Пройдут годы – мы можем еще за какие-нибудь поправки проголосовать. И что, мы каждый раз будем День России переносить? Я думаю, переносы праздничных дат – не очень простая вещь», - считает Джабаров.
Также сенатор отметил, что даже в случае переноса даты, возникает путаница: голосование окончилось 1 июля, указ подписан 3 июля, а поправки вступили в силу 4 июля. Джабаров резюмировал, что не считает разумным отталкиваться от подобных событий, передает Радио Sputnik.
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