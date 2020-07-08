Член Общественной палаты РФ предложила перенести День России на 1 июля
8 июля 2020, 08:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В среду стало известно, что член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением о переносе празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
Обращение с соответствующей инициативой Ирина Волынец направила президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Член Общественной палаты РФ уточнила, что 12 июня у многих людей ассоциируется с распадом СССР, а вовсе не с приобретением независимости страны.
Волынец заметила, что 1 июля текущего года подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции, поэтому предлагается перенести День России именно на эту дату и объявить ее государственным праздником и выходным.
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