Косметолог перечислила основные ошибки в уходе за кожей

Косметолог Наталия Николаева перечислила основные ошибки, которые женщины чаще всего совершают в погоне за красотой кожи. Специалист отметила, что не все бьюти-приемы помогают в создании идеального образа.
К примеру, людям с проблемной или сухой кожей не желательно использовать абразивные скрабы, поскольку они могут еще сильнее высушить кожу и разнести инфекцию по всему лицу. Кроме того, вредно давить прыщи, пересушивать кожу, использовать профессиональные средства без предварительной консультации с врачом-дерматологом, а также часто использовать патчи.
«Маски из глины часто применяют для ухода, но он требует определенного применения. При жирной коже и отсутствии воспалений ее можно использовать не чаще чем раз в неделю. Глина смешивается с кожным салом и плотно блокирует сальную железу, может вызвать новое воспаление, надо быть аккуратным», - сказала Николаева.
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