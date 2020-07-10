Косметолог перечислила основные ошибки в уходе за кожей

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10 июля 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: О самом главном

Девушка. Фото: pixabay.com

Косметолог Наталия Николаева перечислила основные ошибки, которые женщины чаще всего совершают в погоне за красотой кожи. Специалист отметила, что не все бьюти-приемы помогают в создании идеального образа.

К примеру, людям с проблемной или сухой кожей не желательно использовать абразивные скрабы, поскольку они могут еще сильнее высушить кожу и разнести инфекцию по всему лицу. Кроме того, вредно давить прыщи, пересушивать кожу, использовать профессиональные средства без предварительной консультации с врачом-дерматологом, а также часто использовать патчи.

«Маски из глины часто применяют для ухода, но он требует определенного применения. При жирной коже и отсутствии воспалений ее можно использовать не чаще чем раз в неделю. Глина смешивается с кожным салом и плотно блокирует сальную железу, может вызвать новое воспаление, надо быть аккуратным», - сказала Николаева.