Врач рассказала, почему появляется повышенное потоотделение и как с ним бороться

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9 июля 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Врач-косметолог «Frau Klinik» Ярослава ШАФОРОСТОВА рассказала «АН» о том, что такое потливость, откуда она берется, а также назвала способы, которые помогут справиться с этой проблемой.

Пот выделяется у человека в норме. Потоотделение способ терморегуляции организма, который защищает его от перегрева, реакция на физические и эмоциональные факторы. Но для многих людей чрезмерное выделение пота становится настоящей проблемой, которая влияет на качество жизни. Повышенное потоотделение называется гипергидрозом. Причиной чаще всего является наследственная предрасположенность.

Выделяют несколько видов гипергидроза:

общий гипергидроз – его мы чаще всего наблюдаем при высокой температуре окружающей среды, физических и эмоциональных нагрузках, а также при ряде заболеваний (резкое падение уровня глюкозы в крови, туберкулёз, гипертиреоз, лихорадка)

локализованный ладонно-подошвенный – в области подмышечных впадин, других крупных складок.

Опасность в том, что в местах обильного потоотделения создаётся благоприятная среда для развития патогенных организмов (грибов, бактерий), что приводит к воспалительным процессам, неприятному запаху. Так, например, часто встречается такое неприятное явление, как кандидоз крупных складок в паховой, подмышечной области, под молочными железами у женщин. Потливость ладоней заставляет людей избегать рукопожатий, стеснятся прикасаться к другим, затрудняет работу руками с бумагой, мелкими предметами. Повышенное потоотделение стоп провоцирует дискомфорт, неприятный запах, вызывая у человека комплексы.

Есть несколько способов лечение гипергидроза:

1. Домашний

Применение различных присыпок(тальк), которые пачкают одежду, вызывают раздражение кожи, и помогают на очень короткий промежуток времени.

Специальные подкладки в подмышечной области, которые впитывают пот. Но нельзя забывать, что пот — это прекрасная среда для размножения микроорганизмов, и неприятного запаха, плюс они заметны практически под любой одеждой.

Антиперспиранты. Часто они неплохо выполняют свою функцию, но многие их компоненты являются сильными аллергенами, и зачастую, чем сильней такое средство, тем чаще оно вызывает аллергические реакции, а также может способствовать развитию гидраденита.

Приём успокоительных средств для снижения эмоциональной нагрузки может вызвать сонливость, апатию, снижение концентрации внимания.

2. Хирургические – торакоскопическая симпатэктомия

Это операция, при которой удаляется часть симпатического нервного ствола, проводится под общим наркозом. Травматична, имеет ряд противопоказаний и рисков, чаще всего выполняется, если остальные способы оказались неэффективны.

3.Косметологические

Иньекции Нейропротеина (Ботулотоксина). Ботулинический нейротоксин блокирует цепочку передачи нервных импульсов на потовые железы, уменьшая потоотделение. Процедура проходит быстро, практически безболезненно, без реабилитации, а эффект заметен через 1-3 дня и сохраняется 5-6 месяцев. Коррекция может проводится практически в любой зоне.

«Miradry». Уникальный аппарат, который позволяет за 1-2 процедуры навсегда избавится от гипергидроза в подмышечной области. Потовые железы под действием микроволн разрушаются полностью и без риска для соседних тканей̆, результат от процедуры пожизненный. Глубина воздействия микроволн всего 0,4-0,8 мм, лимфоузлам процедура не вредит. Излучение точно дозируется специалистом и направлено только в область потовых желез. Дополнительно с помощью инъекций физраствора с обезболивающим врач создает безопасную подушку, которая защищает лимфоузлы, сосуды, нервные окончания.

«Что с терморегуляцией̆ организма?» — спросите вы.

Всего 2% потовых желез находятся подмышками. Их удаление никак не повлияет на общее охлаждение организма. Также, что очень важно, исчезнет и запах, так как Мира Драй разрушает апокриновые железы, отвечающие за его выделение.

Если у Вас есть проблемы с избыточным потоотделение, обратитесь к специалисту, который подберёт то, что подойдёт именно Вам.