В России выявили более 6,6 тысяч новых случаев коронавируса
10 июля 2020, 11:20[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 713 936 человек. Об этом стало известно в пятницу,10 июля.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6635 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1673 (25,2%) без клинических проявлений … полностью выздоровели 7 752 человека», - пояснили в ведомстве.
При этом наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве – 637, Санкт-Петербурге – 300, Свердловской области – 275, Ханты-Мансийском АО – 263, Алтайском крае- 240, а Московская область по числу новых случаев опустилась на 9 место – 199.
Ранее Главный инфекционист США заявил, что мир находится на начальном этапе распространения коронавируса.
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