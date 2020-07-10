Инфекционист: Мир находится «в начале глобальной пандемии»

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10 июля 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Corriere Della Sera

фото: медик, pixabay.com

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США,инфекционист Энтони Фаучи заявил, что мир находится на начальном этапе распространения новой коронавирусной инфекции. По его словам, «крупные вспышки» все еще фиксируются в ряде стран.

«Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», - высказал он.

По его словам, если страны не объединят усилия в борьбе с коронавирусом, то он будет активно распространяться еще несколько месяцев. Фаучи отметил, что вспышку COVID-19 в США так и не удалось взять под контроль. Однако он оценил роль Всемирной организации здравоохранения в уничтожении вируса, несмотря на ее недостатки.

Эксперт не исключил политизации коронавируса, которая вредит совместной работе.

Ранее ученые из Уханя выявили длительное снижение иммунитета у переболевших коронавирусом.