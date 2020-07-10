У переболевших коронавирусом заметили длительные сбои иммунитета

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10 июля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: медик, pixabay.com

Ученые из Института вирусологии Уханя провели исследование воздействия коронавируса на лимфоциты - клетки крови, отвечающие за иммунитет. Отмечается, что падение данного показателя характерно для людей с симптомами нового коронавируса.

Специалисты проводят параллель со СПИДом и гепатитом С, отметив, что эти заболевания вызывают снижение лимфоцитов чаще всего. По их словам, у переболевших COVID-19 их уровень в крови не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления: «Это говорит о том, что инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям». Кроме того, во время наблюдений тенденция к восстановлению показателя выявлена так и не была. Однако они продолжат выяснять длительность фенотипических изменений и потенциальных дисфункций у выздоровевших людей.

При этом российский эксперты уточнили, что в отличие от ВИЧ новая коронавирусная инфекция не способна размножаться в лимфоцитах, поэтому рано или поздно их количество стабилизируется: «Система так устроена, что во время отправки солдат-лимфоцитов «в запас» могут обнаруживаться небольшие колебания в их количестве. Но потом провал будет восстановлен новыми клетками».