В Нижегородской области с 15 июля заработают детские лагеря, у которых есть медицинская лицензия

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10 июля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Детские руки. Фото: pixabay.com

В Нижегородской области детские лагеря, у которых есть медицинская лицензия на оказание санаторно-курортной помощи, начнут работать с 15 июля. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Известно: совместно с Роспотребнадзором и медицинскими специалистами будет сформирован перечень требований, с учетом которых смогут начать работать и другие лагеря - с 20 июля, при условии обеспечения соблюдения всех санитарных норм.

На смены, прежде всего, направят ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Заполняемость лагерей составит не более 50%, длительность смены сократится до 14 дней. Заезд организуется одномоментно, родительские дни запрещены.

Ранее сообщалось: в Воронежской области число случаев коронавируса нового типа превысило девять тысяч.