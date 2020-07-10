В Нижегородской области с 15 июля заработают детские лагеря, у которых есть медицинская лицензия
10 июля 2020, 11:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Нижегородской области детские лагеря, у которых есть медицинская лицензия на оказание санаторно-курортной помощи, начнут работать с 15 июля. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Известно: совместно с Роспотребнадзором и медицинскими специалистами будет сформирован перечень требований, с учетом которых смогут начать работать и другие лагеря - с 20 июля, при условии обеспечения соблюдения всех санитарных норм.
На смены, прежде всего, направят ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Заполняемость лагерей составит не более 50%, длительность смены сократится до 14 дней. Заезд организуется одномоментно, родительские дни запрещены.
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