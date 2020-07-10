В Воронежской области число случаев коронавируса нового типа превысило девять тысяч

В Воронежской области число случаев заражения коронавирусом превысило 9 тысяч. Об этом сообщает правительство региона.

Сейчас официально подтверждено 9 036 пациентов с COVID-19, выздоровели 7 291, скончались 79.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось: в Грузии число случаев заражения коронавирусом достигло отметки 973.

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