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В Грузии число случаев заражения коронавирусом достигло отметки 973

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Грузии число случаев заражения коронавирусом достигло отметки 973
Вирус. Фото: pixabay.com

В Грузии за минувшие сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на пять. Об этом сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

Таким образом, с начала пандемии в регионе  973 заболевших коронавирусом, выздоровели 846 человек, смертельных случаев – 15.

В режиме карантина находится 4851 житель, под наблюдением в стационарах - 231 пациент.

Ранее сообщалось: в Хабаровском крае вероятна возможность возвращения жестких ограничений по коронавирусу.

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