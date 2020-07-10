В Хабаровском крае вероятна возможность возвращения жестких ограничений по коронавирусу

В Хабаровском крае продолжает сохраняться рост заболевших коронавирусом пациентов, и регион может вернуться к жестким ограничительным мера. Об этом сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
Минаев отметил: до майских праздников было 2-29 заразившихся за сутки, а после майских праздников стало по 70 человек. Он отметил, что, несмотря на ограничительные меры, прирост инфицированных сохраняется и попросил жителей воздержаться от посещения массовых мероприятий.
«Мы недалеки от того, что через неделю-две придется вернуться к жестким ограничительным мерам. Нам опять придется сесть по домам, закрыть магазины. Сегодня мы не можем открыть пришкольные лагеря, загородные лагеря. Я сегодня на министра образования смотрю - у меня уже под вопросом 1 сентября", - сказал мужчина.
Ранее сообщалось: в Республике Алтай скончался заболевший коронавирусной инфекцией ветеран ВОВ.
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