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В Хабаровском крае вероятна возможность возвращения жестких ограничений по коронавирусу

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Хабаровском крае вероятна возможность возвращения жестких ограничений по коронавирусу
Коронавирус.Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае продолжает сохраняться рост заболевших коронавирусом пациентов, и регион может вернуться к жестким ограничительным мера. Об этом сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Минаев отметил:  до майских праздников было 2-29 заразившихся за сутки, а после майских праздников стало по 70 человек. Он отметил, что, несмотря на ограничительные меры, прирост инфицированных сохраняется и попросил жителей воздержаться от посещения массовых мероприятий.

«Мы недалеки от того, что через неделю-две придется вернуться к жестким ограничительным мерам. Нам опять придется сесть по домам, закрыть магазины. Сегодня мы не можем открыть пришкольные лагеря, загородные лагеря. Я сегодня на министра образования смотрю - у меня уже под вопросом 1 сентября", - сказал мужчина.

Ранее сообщалось: в Республике Алтай скончался заболевший коронавирусной инфекцией ветеран ВОВ. 

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