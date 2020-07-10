В Республике Алтай скончался заболевший коронавирусной инфекцией ветеран ВОВ

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10 июля 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото:pixabay.com

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло в Республике Алтай пяти. Об этом сообщают в региональном оперштабе.

Известно: в четверг, 9 июля, умер 93-летний житель города Горно-Алтайска, участник Великой Отечественной войны. Коронавирус был подтвержден у пенсионера 14 июня. На фоне COVID-19 возникли осложнения, в том числе пневмония, и ряд сопутствующих заболеваний. Последние несколько дней больной находился на искусственной вентиляции легких.

За последние 24 часа в регионе выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 1036 инфицированных коронавирусом нового типа. За весь период эпидемии в республике 484 человека выписаны из медучреждений.

Ранее сообщалось: в Болгарии уже в третий раз на этой неделе установлен антирекорд по зараженным COVID-19.