В Республике Алтай скончался заболевший коронавирусной инфекцией ветеран ВОВ

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло в Республике Алтай пяти. Об этом сообщают в региональном оперштабе.
Известно: в четверг, 9 июля, умер 93-летний житель города Горно-Алтайска, участник Великой Отечественной войны. Коронавирус был подтвержден у пенсионера 14 июня. На фоне COVID-19 возникли осложнения, в том числе пневмония, и ряд сопутствующих заболеваний. Последние несколько дней больной находился на искусственной вентиляции легких.
За последние 24 часа в регионе выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 1036 инфицированных коронавирусом нового типа. За весь период эпидемии в республике 484 человека выписаны из медучреждений.
Ранее сообщалось: в Болгарии уже в третий раз на этой неделе установлен антирекорд по зараженным COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.