Домашние хомяки могут полностью исчезнуть за 30 лет
10 июля 2020, 11:33[ «Аргументы Недели» ]
Домашние хомяки оказались под угрозой вымирания и пополнили список исчезающих животных. Об этом рассказали в Международном союзе охраны природы.
Отмечается, что за последние годы популяция хомяков уменьшилась на 75 процентов. Исследователи предполагают, что пушистые домашние питомцы могут полностью исчезнуть через 30 лет.
Помимо хомяков в списке животных на грани вымирания оказались 33 вида обитающих в Африке лемуров, которые пострадали из-за изменения среды обитания и браконьеров, и северный гладкий кит, которых осталось 250 особей во всем мире.
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