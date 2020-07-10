У Ефремова долги по налогам превысили 150 тысяч рублей

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10 июля 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

На участок №363 мировых судей поступил материал на виновного в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова. Отмечается, что заявивший в начале расследования о большом количестве денег артист уклоняется от выплаты налогов и штрафов, в том числе на автомобиль «Jeep Grand Cherokee», сообщает kp.ru.

«Он обвиняется по статье 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания», - пояснили в пресс-службе Хамовнического районного суда.

Кроме того, общая сумма задолженности Ефремова составляет 151, 8 тысяч рублей, среди них налог на имущество - 18,5 тысяч рублей плюс пени - 800 рублей и на «Jeep Grand Cherokee» - 57 тыс. плюс 2,5 тыс. пеней, штраф за просрочку платежа - более 13 тыс. руб.

В источнике говорится, что актер находится в «черном списке» судебных приставов. На сайте ФССП в базе исполнительных производств за ним значится долг в 5 тыс. руб. - наказание за неоплаченную парковку, назначенное судом в феврале 2020 года. Сейчас предстоит еще одно заседания за неоплаченный вовремя штраф ГИБДД.

Ранее адвокат Ефремова заявил, что «собрал достаточно доказательств его невиновности».