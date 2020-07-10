Перечислены новые требования к посетителям парка «Остров Мечты» в Москве

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10 июля 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: парк "Остров мечты", Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Парк развлечений «Остров мечты» откроет свои двери для гостей и жителей Москвы в ближайшее время. Отмечается, что на территории учреждения начнут действовать новые правила посещения.

«… крытый парк развлечений "Остров Мечты" вновь откроет свои двери для посетителей 18 июля 2020 года после профилактического закрытия. На его территории будут действовать максимальные меры защиты гостей», - пояснили в пресс-службе организации.

Собеседник уточнил, что в парке проведена тщательная дезинфекция, а у аттракционов, в тематических магазинах, кафе, ресторанах и уборных установили порядка 200 навесных и напольных дезинфекторов и дозаторов для антисептика. При этом на территории необходимо носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию, также на большинстве аттракционов и в кафе количество доступных посадочных мест будет ограничено на 50%, а на шоу-программах вводится специальная схема рассадки.

Ранее сообщалось, что в Пушкинском музее введены новые правила посещения.