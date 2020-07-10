В Москве возобновил работу Пушкинский музей. Озвучены новые правила посещения
10 июля 2020, 08:59[ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 10 июля, в Москве для посетителей открывается Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Первые проекты, которые увидят зрители, - выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Главном здании и "Тату" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков», - уточнил собеседник.
Отмечается, что часы работы музея будут продлены до 22.00, но для посещения необходимо приобрести электронный билет на конкретные дату и время, поскольку количество посетителей на один сеанс ограничено.
При этом на территории учреждения действует масочный режим и социальное дистанцирование.
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