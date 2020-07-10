Эксперт предупредил об опасности сбора червивых грибов
10 июля 2020, 09:47[ «Аргументы Недели» ]
Профессиональный грибник Дмитрий Тихомиров рассказал, почему червивые грибы могут оказаться опасными. «Для меня одна-две дырочки – проблема. Я или режу, пока гриб будет абсолютно чистым, или выкидываю», - заявил он.
«Черви уйдут, и их фекалии останутся. А они весьма токсичны. Никому не советую отмачивать грибы в соленой воде – это безумие. Выкидывайте безжалостно грибы. Лучше подождите, когда будет прохладней, дождитесь сентября, когда будут все грибы чистыми. Или ходите в лес и любуйтесь грибами, или собирайте лисички – они червивыми бывают крайне редко», - посоветовал специалист.
Он объяснил, что сейчас в лесах очень много лисичек, эти грибы стоит искать в березняках. Что касается белых грибов, то 2020 год оказался урожайным и на них, однако по большей части они все сейчас червивые, передает Мир24.
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