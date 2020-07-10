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Синоптики прогнозируют формирование смерчей в европейской части РФ

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Синоптики прогнозируют формирование смерчей в европейской части РФ
Погода. Фото: pixabay.com

Аномально жаркая погода прогнозируется на юге европейской части РФ в ближайшие пять дней. Это создает условия для формирования смерчей, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил: теплая погода ждет Астраханскую, Волгоградскую области,  а также ряд районов Краснодарского края.

«Прогрев, конечно же, сказывается и на водной поверхности. Создаются условия для формирования смерчей", - добавил Вильфанд.

 Пара смерчей  в южных регионах недавно вышла на поверхность суши, что является необычным фактом.

Ранее сообщалось: синоптик Александр Синенков рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в пятницу, 10 июля.

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