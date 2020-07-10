Какая погода будет в Москве в пятницу, 10 июля

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10 июля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Термометр. Фото: pixabay.com

Синоптик Александр Синенков рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в пятницу, 10 июля. По его словам, после холодного четверга в Москву придет теплая пятничная погода.

«Сегодня погоду будет обуславливать гребень антициклона. Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице 22-24 градуса, по области - 20-25 градусов», - сказал метеоролог.

Синеников добавил, что в столице ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, атмосферное давление остановится на отметке в 751 миллиметр ртутного столба.