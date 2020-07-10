В каких случаях зарядное устройство нельзя оставлять в розетке

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10 июля 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Смартфон. Фото: pixabay.com

Многие привыкли не вынимать зарядные устройства для гаджетов из розетки. Это не приносит вреда и лишних трат электроэнергии, однако в некоторых случаях так делать нельзя, предупредил эксперт Эльдар Муртазин.

Специалист предупредил, что зарядное устройство нельзя оставлять в ванной комнате или рядом с местами, где стоят поилки для домашних животных. Также не следует оставлять в розетке сломанные устройства или сделанные сомнительным производителем. «В плохих случаях, когда зарядка сломана или не от производителя, потребление энергии может идти вплоть до воспламенения. Это достаточно опасная вещь... Кроме того, нельзя надолго оставлять на зарядке внешний аккумулятор. Такие устройства должны быть под присмотром», - предупредил Муртазин.

Специалист предупредил, что от качества зарядного устройства и кабеля зависит качество работы гаджета, передает Радио Sputnik.