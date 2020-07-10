Минздрав Казахстана отреагировал на информацию о новой «смертельно опасной инфекции»

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10 июля 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: медик, pixabay.com

Посольство Китая в Казахстане сообщило, что на территории государства распространяется опасная вызывающая новый тип пневмонии инфекция. Кроме того, они указали, что смертность от «не исследованного» заболевания значительно выше, чем от коронавируса.

В источнике со ссылкой на местные СМИ, говорится, что с середины июня число зараженных новым типом пневмонии «значительно выросло» в Атырауской, Актюбинской и Шымкентской областях. Посольство утверждает, что в данных районах республики инфицированы почти 500 человек, состояние более 30 человек оценивается как критическое. При этом в первом полугодии 2020 года в Казахстане от пневмонии умерли 1 772 человека, среди них 628 – в июне, в том числе граждане КНР. Однако изучение нового вируса еще не дало конкретных результатов.

Позже в Минздраве Казахстана опровергли данную информацию, отметив, что они, как и другие страны мира ведут учет и мониторинг коронавирусной пневмонии для оперативного принятия решения по «стабилизации заболеваемости и распространенности» инфекции.