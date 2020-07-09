Глава департамента здравоохранения Томской области уволен из-за фото в морге

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9 июля 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

увольнение, фото: pixabay.com

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин из-за скандала с размещенными в Сети фото мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного депздрава Александра Холопова.

Как отметил Жвачкин, опровергать или подтверждать изложенные факты он не собирается. Но хочет спросить: "как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?".

Сергей Жвачкин освободил Холопова от занимаемой должности "за организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля". Он потребовал, чтобы за сутки в морге был установлен жесткий пропускной режим и установлена система видеонаблюдения. "Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников", - отметил губернатор.

В Томске журналист опубликовал снимки из ОГБУЗ «Патологоанатомического бюро», которое располагается рядом с переквалифицированной под ковид горбольницей №3.