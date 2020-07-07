Коронавирусный морг в Томске. Что в мешках – трупы умерших от вируса людей или фейк?

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Томске журналист Станислав Микрюков опубликовал снимки из ОГБУЗ «Патологоанатомического бюро», которое располагается рядом с переквалифицированной под ковид горбольницей №3. Судя по фото, трупы здесь хранятся прямо на полу.

В местных социальных сетях Микрюков утверждает, что на теле одного из покойников есть метка «Cov-19», однако оно лежит вперемешку с другими, а сотрудники морга работают там совсем без защиты. В ответ местный оперштаб обвинил журналиста в распространении фейков. Ссылаясь на слова главврача медучреждения, в штабе сообщили, что на фото, где присутствует санитар, не тела погибших, а мусор, точнее – «мешки от биологических отходов класса «Б», в частности, использованная одежда, ветошь».

"На опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса "Б", в частности использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на этот вид деятельности. В понедельник, 6 июля, большая часть была утилизирована в плановом порядке", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника областного "Паталогоанатомического бюро" Павла Горха.

Когда же журналист указал на части тел, торчащие из полиэтилена, ему ответили, что это нормально, и свидетельствует о том, что морг не инфекционный, и именно поэтому санитар на фото без СИЗ.

Журналист намерен обратиться в правоохранительные органы и привлечь всех причастных к ответственности за преднамеренную фальсификацию данных. И еще интересная деталь - согласно официальной статистике, от коронавируса в регионе никто не умирал уже более месяца.