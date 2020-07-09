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Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату
фото: Михаил Мишустин, Kremlin Pool/globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении МВД 1,3 миллиарда рублей для увеличения окладов полицейских подразделений в Москве, Санкт-Петербурге и областях с 1 июля. Соответствующий документ опубликовали в четверг, 9 июля, на портале правовой информации.

«… на увеличение уровня денежного довольствия сотрудников … проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования», - говорится в тексте распоряжения.

Отмечается, что ежемесячная надбавка составит в среднем 6 тысяч рублей. Распоряжение правительства коснется сотрудников Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Ранее Мишустин сообщил, что президентские выплаты медикам продлены до августа.

БА

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