Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату
9 июля 2020, 14:58[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении МВД 1,3 миллиарда рублей для увеличения окладов полицейских подразделений в Москве, Санкт-Петербурге и областях с 1 июля. Соответствующий документ опубликовали в четверг, 9 июля, на портале правовой информации.
«… на увеличение уровня денежного довольствия сотрудников … проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования», - говорится в тексте распоряжения.
Отмечается, что ежемесячная надбавка составит в среднем 6 тысяч рублей. Распоряжение правительства коснется сотрудников Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей.
Ранее Мишустин сообщил, что президентские выплаты медикам продлены до августа.
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