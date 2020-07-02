Мишустин: на выплаты медикам выделят почти 7,5 млрд рублей
2 июля 2020, 12:59[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в июле на президентские выплаты медикам, которые напрямую участвовали в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, выделят около 7,5 миллиарда рублей.
«Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о выделении почти 7,5 миллиардов рублей на президентские выплаты за июль для врачей, среднего и младшего персонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом», - пояснил он.
Мишустин отметил, что выплаты продлены до августа.
Ранее Миндтруд разъяснил, как будут осуществляться единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет.
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