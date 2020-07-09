У россиян в возрасте 40+ может появиться выходной для диспансеризации

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9 июля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Прививка. Фото: сайт Госдумы РФ

Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматривается предоставление гражданам от 40 лет и старше ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, поэтому люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате. В результате многие просто отказываются от осмотра.

«Однако именно регулярное прохождение диспансеризации – залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний. Данный закон будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни наших граждан», – заявил председатель ГД.