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9 июля 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы команды «Динамо-Уралочка»

Спортсменки из команды «Динамо-Уралочка» приняли участие в мероприятиях, посвященных присвоению Челябинска звания «Город трудовой доблести».

Напомним, Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий Челябинску и Магнитогорску. Ватерполистки из Златоуста возложили цветы к Вечному огню, а также выступили на праздничном концерте на Кировке. Девушки читали стихи собственного сочинения.

«Приехали поздравить Челябинск и всю нашу область с присвоением высокого звания, — сказал главный тренер команды Михаил Накоряков. — Девочки старались, готовились. Их стихи не профессиональные, зато от души».

Как сообщали «Аргументы недели», вчера ребята из федерации хип-хоп культуры закончили работу над граффити, посвященному трудовой доблести Челябинска. Стрит-арт появился на трансформаторной будке в центре города. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил ребят и нанес последние штрихи на рисунок.