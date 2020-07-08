В Челябинске завершили работу над граффити в честь трудовой доблести

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8 июля 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Арт-объект, посвященный присвоению Челябинску звания «Город трудовой доблести», появился на улице Красной.

Трансформаторную будку украсили ребята из федерации хип-хоп культуры. Администрация города Челябинска оказала содействие, подобрав подходящий фасад. Они нарисовали на ней тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны. Работу начали на следующий день после подписания президентом указа о присвоению Челябинску почетного звания «Город трудовой доблести». Закончили работу сегодня, 8 июля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер познакомился с художниками и нанес последние штрихи на рисунок в стиле «mural».

«Это произведение искусства, начиная от сюжета и заканчивая исполнением, — цитирует губернатора издание «Южноуральская панорама». — Самое главное, передает дух того времени. На самом деле остались очень глубокие и серьезные впечатления от этого. Мы понимаем, что в основном женщины и дети работали в то время на предприятиях Челябинска, Магнитогорска и в целом на Южном Урале».

Глава региона предложил им принять участие в фестивале «Культурный код», который пройдет в Челябинске с 1 по 25 августа. На память ребята вручили губернатору хип-хоперскую кепку.