Пассажиры поездов теперь могут сравнить экологичность поездки

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9 июля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Пассажиры при оформлении электронного билета теперь могут сравнить экологичность своей поездки с поездкой на автомобиле. Эта информация отображается при оформлении электронного билета, а также в личном кабинете на сайте rzd.ru и в приложении «РЖД Пассажирам». При наведении на иконку с зеленым листом отображается сообщение, что, выбирая поезд, вы снижаете выбросы парниковых газов.

Например, выбрав поезд вместо автомобиля на маршруте Москва – Санкт-Петербург, вы снизите количество выбросов СО2 в атмосферу на 37 кг. Для расчета был взят средний показатель по сети: выброс 19,12 грамма СО2 на километр пути на одного пассажира, для автомобиля этот показатель составляет в среднем 76 граммов CО2 на километр пути на одного пассажира.

Напомним, что в России на транспорт приходится около трети всех парниковых выбросов (30,5%, а с учетом личного транспорта – уже более половины: 54,9%), доля железных дорог в этом объеме занимает лишь около 1%, при этом доля РЖД в грузообороте страны без учета трубопроводного транспорта – 87%.

Основная причина таких показателей – высокая доля перевозки грузов и пассажиров на экологически чистой электрической тяге (более 86% грузов и 85% пассажиров).