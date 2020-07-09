Число случаев коронавируса в Москве снизилось на 90%

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9 июля 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: человек в маске, Xinhua/globallookpress.com

Оперативной штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Москве выявлено 568 случаев коронавируса. Об этом стало известно в четверг, 9 июля.

«Это рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля. Количество новых заболевших на 64% меньше, чем месяц назад и на 90% меньше, чем два месяца назад», - пояснили в ведомстве.

При этом 42,6% среди новых заболевших коронавирусной инфекцией пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет, 12,5% - от 66 до 79 лет, 3,9% – старше 80 лет и 9,6% - дети.

Отмечается, что в Москве число новых случаев составляет 4,48 на 100 тыс. чел. - это 39-е место среди субъектов РФ.

Ранее Денис Проценко оценил возможность появления второй волны COVID-19 в Москве.