В России за сутки умерли 176 пациентов от коронавируса

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9 июля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, pixabay.com

Оперативной штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки от коронавируса в России умерли 176 человек. Об этом стало известно в четверг, 9 июля.

«Зафиксировано 176 летальных исходов … За весь период по России умерло 10 843 человека», - уточнили в ведомстве.

При этом в Москве от COVID-19 за последние сутки скончались 32 человека, в Санкт-Петербурге – 36, 14 - в Красноярском крае, в Московской области – 9, в Нижегородской области – 4.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 6509 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1778 (27,3%) без клинических проявлений. Уровень прироста по стране составил 0,9%.