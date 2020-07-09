В России выявили более 6,5 тысяч случаев коронавируса

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9 июля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Оперативной штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за все время коронавирусной пандемии в России зарегистрирован 707 301 зараженный (+0,9%) в 85 регионах. Об этом стало известно в четверг, 9 июля.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6509 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1778 (27,3%) без клинических проявлений … полностью выздоровели 8 805 человек», - уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших коронавирусом зафиксировано в Москве – 568, Санкт-Петербурге – 292, Свердловской области – 276 и Ханты-Мансийском АО – 265, в Московской области – 192.