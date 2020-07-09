Показания на губернатора Хабаровского края дал его бывший партнер по бизнесу

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9 июля 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Сергей Фургал. Фото: сайт правительства ХК

Губернатора Сергея Фургала проверят на связь с убийствами из-за черного лома.

Фургал был задержан по подозрению в убийстве своего делового партнера Олега Булатова и другого бизнесмена Евгения Зори, а также по подозрению в причастности к еще ряду убийств.

Сообщается, что показания на него дал деловой партнер главы Хабаровского края, бывший совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков. Сам Мистрюков был задержан в 2019 году и содержится в СИЗО Лефортово.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в четверг в Хабаровске. В СК России сообщили, что, по данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.