Генерал РФ назвал оружие для защиты от возможного «ракетного ливня» США в Крыму

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9 июля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, Antonia Sehlstedt/Us Air / globallookpress.com

Айтеч Бижев, российский генерал-лейтенант, рассказал, какое оружие задействует РФ в случае американского «ракетного ливня» в Крыму. Бижева процитировали отечественные СМИ.

Как пишет сайт телеканала «Царьград», некоторое время назад военные Соединенных Штатов отрепетировали «бомбардировки» Крымского полуострова. В учениях приняли участие стратегические бомбардировщики.

По словам Айтеча Бижева, в российском регионе создана современная группировка ПВО, способная защитить от «ракетного ливня». Как отметил военный, комплексы С-300 и С-400 в состоянии справиться с любой угрозой на Черном море.

Ранее сообщалось, что на страницах прессы нашли возможное объяснение «геноциду» российских «Панцирей» в Ливии.