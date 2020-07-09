Генерал РФ назвал оружие для защиты от возможного «ракетного ливня» США в Крыму
9 июля 2020, 11:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Царьград»
Айтеч Бижев, российский генерал-лейтенант, рассказал, какое оружие задействует РФ в случае американского «ракетного ливня» в Крыму. Бижева процитировали отечественные СМИ.
Как пишет сайт телеканала «Царьград», некоторое время назад военные Соединенных Штатов отрепетировали «бомбардировки» Крымского полуострова. В учениях приняли участие стратегические бомбардировщики.
По словам Айтеча Бижева, в российском регионе создана современная группировка ПВО, способная защитить от «ракетного ливня». Как отметил военный, комплексы С-300 и С-400 в состоянии справиться с любой угрозой на Черном море.
Ранее сообщалось, что на страницах прессы нашли возможное объяснение «геноциду» российских «Панцирей» в Ливии.
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