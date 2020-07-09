Белорусские груши снова появятся на российских прилавках

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9 июля 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Груши. Фото: pixabay.com

Действовавший более года запрет на ввоз груш в Россию с территории Белоруссии отменяется с 10 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе Евразийской экономической комиссии.

Ранее в ЕЭК обратилось Минэкономики Белоруссии по поводу введенного Россельхознадзором ограничения на поставки груш в РФ, после чего департамент функционирования внутренних рынков провел мониторинг выполнения обязательств государствами-членами Союза. Эксперты пришли к выводу, что ограничения имеют признаки барьера в торговле.

В рамках проведенных двусторонних переговоров было принято решение об устранении ограничения при поставке груш из Белоруссии в Россию с 10 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии планирует пересадить граждан на электромобили.