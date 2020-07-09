Белорусские груши снова появятся на российских прилавках
9 июля 2020, 11:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Действовавший более года запрет на ввоз груш в Россию с территории Белоруссии отменяется с 10 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе Евразийской экономической комиссии.
Ранее в ЕЭК обратилось Минэкономики Белоруссии по поводу введенного Россельхознадзором ограничения на поставки груш в РФ, после чего департамент функционирования внутренних рынков провел мониторинг выполнения обязательств государствами-членами Союза. Эксперты пришли к выводу, что ограничения имеют признаки барьера в торговле.
В рамках проведенных двусторонних переговоров было принято решение об устранении ограничения при поставке груш из Белоруссии в Россию с 10 июня 2020 года.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии планирует пересадить граждан на электромобили.
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