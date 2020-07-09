В Воронежской области за сутки умерло рекордное число ковид-пациентов

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9 июля 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestivrn.ru

Больничная палата. Фото: Pixabay

Оперштаб Воронежской области в четверг сообщил о семи жертвах коронавируса – это стало очередным антирекордом в регионе.

Предыдущий антирекорд был установлен накануне – тогда зарегистрировали сразу шесть смертей. Таким образом, от коварной инфекции погибли уже 76 человек.

За последние сутки коронавирус подтвердился ещё у 131 человека в Воронежской области. Теперь число заболевших в регионе с начала пандемии составило 8 909.

Регион остается одним из немногих, где власти традиционно не рассказывают подробности об умерших пациентах и причинах их гибели.