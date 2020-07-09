Коронавирус 9 июля: проверка выплат медикам и угроза результатам по сокращению бедности

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 12 196 653 человек. Погибли 552 562 инфицированных, вылечились – 7 070 202.

Число инфицированных коронавирусом в мире преодолело рубеж в 12 млн человек. Четверть всех случаев заболевания приходится на США (3,05 млн). Далее идут Бразилия (1,71 млн), Индия (742,4 тыс.). В России, по данным на 8 июля, количество инфицированных коронавирусом составляет 700,8 человек. При этом динамика активных случаев снизилась более чем на 2 тысячи.

Из-за пандемии коронавируса результаты по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой. Глава российского правительства отметил, что серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. «Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», – сказал Мишустин. Он отметил, что в этой связи необходима координация усилий мирового сообщества и отказ от односторонних ограничительных мер.

Подмосковье выходит на новый этап снятия ограничений. С 25 июля в области начнут работать рестораны, бары и кафе, с 1 августа — гостиницы и санатории. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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РФ будет готова к незамедлительному взаимодействию с иностранными государствами по вопросу открытия границ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, РФ не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения. Все зависит от готовности других стран принимать у себя российских туристов. Валентина Матвиенко подчеркнула важность соблюдения санитарных мер.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, иммунитет к коронавирусу формируется у всех им переболевших. В настоящее время медики не имеют подтверждения о вероятности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что ответ иммунитета может быть слабее, если болезнь протекает без симптомов.

Акции протеста в Белграде против карантинных мер из-за коронавируса являются попыткой захвата власти теми, кто желает прийти к руководству страной без участия в выборах. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

Счетная палата РФ выявила нарушения почти на триллион рублей и проверит выплаты медикам за COVID-19. Во время отчета в Госдуме во вторник председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году проведено свыше 300 проверок и выявлено 4,4 тыс. нарушений на общую сумму 884,6 млрд руб. Несмотря на то, что количество выявленных нарушений в 2019-м оказалось на 52% меньше того, что было в 2018-м, их объем вырос на 14,5%.