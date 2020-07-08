Счетная палата РФ выявила нарушения почти на триллион рублей и проверит выплаты медикам за COVID-19

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8 июля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

Во время отчета в Госдуме во вторник председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году проведено свыше 300 проверок и выявлено 4,4 тыс. нарушений на общую сумму 884,6 млрд руб. Несмотря на то, что количество выявленных нарушений в 2019-м оказалось на 52% меньше того, что было в 2018-м, их объем вырос на 14,5%.

Возникает вопрос: стоило ли повышать налог на добавленную стоимость (НДС), пенсионный возраст и частично менять ставку подоходного налога? Обосновывая повышение ставки НДС с 18 до 20%, Минфин рассчитывал в 2019 году обеспечить федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб., а в 2020 и 2021 годах - 678 и 728 млрд руб. Наведение порядка в использовании бюджетных средств добавило бы экономике больше средств, чем мера, которая экономику сдерживает. Что касается столь спорной и непопулярной меры, как повышение пенсионного возраста, то за ее счет федеральный бюджет, как ранее сообщалось, начнет экономить с 2020 года чуть более 9 млрд руб., а в 2021-м экономия составит 156,3 млрд. Стоит отметить, что при неправильном использовании средств, по словам Кудрина, из заявленной суммы напрямую украдено только 2-3 млрд рублей.

Кудрин сообщил, что в 2020 году СП проверит выплату медикам дополнительных средств за риск в условиях COVID-19, а также использование бюджетных средств на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, бесконтактных термометров и другого оборудования. При этом он считает, что медицина в стране недофинансирована, расходы бюджета на нее необходимо увеличивать, а здравоохранение требует серьезной перестройки и реформирования.

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев обращает внимание на то, что нет каких-либо громких дел по итогам проверок.

«Каждый год палата находит нарушения на миллиарды рублей, связанные с откровенными махинациями с госзакупками, но в основном все ограничивается формальной ответственностью, без реального наказания», - подчеркивает эксперт.

В Счетной палате отметили, что традиционными нарушениями остаются - использование средств без достижения социально-экономического результата, нарушения в сфере закупок, нарушения при исполнении полномочий, установленных законодательством, неправильное отражение в учете фактов хозяйственной жизни.