Мишустин посетит Иннополис в Татарстане и встретится с главой региона

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9 июля 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chelny-izvest.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг посетит Татарстан с рабочим визитом.

Глава правительства побывает в Иннополисе, где проведет совещание на тему государственно-частного партнерства, а затем встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

После этого премьер отправится в Казань, где ему покажут строительство нового корпуса республиканской клинической инфекционной больницы.

На следующий день Мишустин посетит особую экономическую зону «Алабуга», где проведет совещание о строительстве автодороги Европа – Западный Китай.