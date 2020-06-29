В Татарстане Сабантуй решили провести в онлайн-формате
29 июня 2020, 20:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: kukmor-rt.ru
Сабантуй состоится 4 июля и пройдет в онлайн-формате. Соответствующее постановление 29 июня подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Также сообщается, что сабантуев в селах не будет – это связано с пандемией коронавируса. По словам заместителя премьер-министра республики Василя Шайхразиева, национальный праздник будет транслироваться на местном республиканском телеканале и радио «Болгар» с утра до вечера.
«Зрителям покажут все традиции Сабантуя, включая концерты, борьбу корэш, конные скачки и «восхваление сельских тружеников».
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