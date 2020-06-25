В Татарстане от коронавируса скончался еще один пациент

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25 июня 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: zt116.ru

Больничная палата. Фото: pixabay.com

В Нижнекамске скончалась 80-летняя местная жительница, у которой был диагностирован COVID-19.

Жительница Нижнекамска была госпитализирована в городской инфекционный госпиталь с двухсторонней полисигментарной пневмонией, вызванной коронавирусом.

В региональном оперативном штабе сообщили, что вирус идентифицирован, причина смерти установлена в результате патолого-анатомической экспертизы.

Сообщается, что у пожилой женщины имелись сопутствующие заболевания – сахарный диабет, почечная недостаточность и хронические сердечно-сосудистые заболевания.