Жителей Татарстана предупредили о возможном продлении масочного режима до осени

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26 мая 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: almetievsk-ru.ru

Девушка в маске. Фото: Pixabay

Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина предположила, что татарстанцы продолжат носить маски как минимум до осени.

По словам главного санитарного врача региона, использовать средства защиты жителям придется в течение всех этапов снятия ограничений особого режима. Таким образом, масочный режим в республике будет действовать минимум до осени.

«Я бы такие прогнозы не ставила, что мы все через месяц снимем маски и перчатки. Наверное, все-таки до осени мы будем вынуждены жить в таком режиме. Может быть, не перчаточном, но масочном точно», – отметила Патяшина.

Ранее Путин похвалил работу Минниханова и пообещал поддержать его на выборах главы Татарстана.