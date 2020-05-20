Путин похвалил работу Минниханова и пообещал поддержать его на выборах главы Татарстана

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20 мая 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Рустам Минниханов, фото с сайта Кремля

Владимир Путин 20 мая в режиме видеоконференции провел встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Глава Татарстана отчитался, как в регионе реализован комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, о финансовых результатах, о работе агропромышленного комплекса, строительной и дорожной отраслей.

Рустам Минниханов сообщил о своей готовности участвовать в предстоящих выборах президента Татарстана. Он рассказал, что в сентябре истекает срок его полномочий, и в случае одобрения главы государства он дальше готов работать, баллотироваться. "В зависимости от того, какие будут установки с вашей стороны", - сказал Путину Минниханов.

Президент РФ позитивно оценил работу Минниханова и заявил, что поддержит его в случае выдвижения на новый срок.