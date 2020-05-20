Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Путин похвалил работу Минниханова и пообещал поддержать его на выборах главы Татарстана

, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Путин похвалил работу Минниханова и пообещал поддержать его на выборах главы Татарстана
Рустам Минниханов, фото с сайта Кремля

Владимир Путин 20 мая в режиме видеоконференции провел встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Глава Татарстана отчитался, как в регионе реализован комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, о финансовых результатах, о работе агропромышленного комплекса, строительной и дорожной отраслей.

Рустам Минниханов сообщил о своей готовности участвовать в предстоящих выборах президента Татарстана. Он рассказал, что в сентябре истекает срок его полномочий, и в случае одобрения главы государства он дальше готов работать, баллотироваться. "В зависимости от того, какие будут установки с вашей стороны", - сказал Путину Минниханов.

Президент РФ позитивно оценил работу Минниханова и заявил, что поддержит его в случае выдвижения на новый срок.

ИЧ

Армия

Шойгу сообщил, откуда исходит наибольшая угроза для безопасности России

Шойгу сообщил, откуда исходит наибольшая угроза для безопасности России

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в ходе заседания коллегии Минобороны, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью