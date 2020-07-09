Директора Приморского океанариума подозревают в получении крупной взятки
9 июля 2020, 08:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Во Владивостоке по подозрению в коррупции задержан директор Приморского океанариума Сергей Логинов.
Факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения начальника, были вскрыты работниками самого учреждения, после чего дирекция обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. В результате Логинова задержали.
По версии следствия, которое ведет региональный следком, 30 марта подозреваемый получил от неназванного предпринимателя через посредницу 2 млн рублей за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения. Еще раз такую же сумму он получил 8 июля. Сразу же после этого обоих задержали сотрудники ФСБ.
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