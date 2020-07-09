В России после ликвидации предприятия работники будут получать зарплату еще два месяца

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9 июля 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Галина Карелова. Фото: сайт СФ РФ

Вице-спикер СФ Галина Карелова прокомментировала изменения в Трудовой кодекс в части предоставления гарантий работнику в связи с ликвидацией организации.

По последним данным, в июне число безработных составило 4,5 млн человек, увеличившись за несколько месяцев на полтора миллиона.

«Согласно документу, работодатель будет обязан сохранить средний месячный заработок в течение двух месяцев на период трудоустройства работника после увольнения, а при положительном решении органа службы занятости – предоставить пособие за третий месяц», – сказала Карелова, комментирую изменения в Трудовом кодексе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пандемия ставит под угрозу достижения в борьбе с бедностью.