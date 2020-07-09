В России после ликвидации предприятия работники будут получать зарплату еще два месяца
9 июля 2020, 08:23[ «Аргументы Недели» ]
Вице-спикер СФ Галина Карелова прокомментировала изменения в Трудовой кодекс в части предоставления гарантий работнику в связи с ликвидацией организации.
По последним данным, в июне число безработных составило 4,5 млн человек, увеличившись за несколько месяцев на полтора миллиона.
«Согласно документу, работодатель будет обязан сохранить средний месячный заработок в течение двух месяцев на период трудоустройства работника после увольнения, а при положительном решении органа службы занятости – предоставить пособие за третий месяц», – сказала Карелова, комментирую изменения в Трудовом кодексе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пандемия ставит под угрозу достижения в борьбе с бедностью.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.